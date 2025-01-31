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Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 4 Tutuklama

Bartın'da düzenlenen sahte rapor operasyonunda 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, dolandırıcılık iddiaları üzerine gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:20
Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu: 4 Tutuklama

Bartın'da Sahte Rapor Operasyonu Başlatıldı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "sahte rapor" operasyonu, kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde pek çok usulsüzlüğü gün yüzüne çıkardı. 28 Ocak'ta Bartın merkez ve Amasra ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Hakkında İddialar

Şüphelilerin, nüfuz sahibi oldukları izlenimi vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdiği, sahte sağlık raporları ile ÖTV indiriminden faydalandığı ve işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları öne sürüldü.

Yargı Süreci ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek savcılıkta sorgulandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlamalarla nöbetçi hakimliğe çıkarılan 16 şüpheliden İ.A, S.K, S.A. ve F.B. tutuklandı. Diğer 12 kişi için adli kontrol hükümleri uygulanırken, bir şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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