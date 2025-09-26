Bartın'da Şap Vakası: Akçamescit Hayvan Pazarı Geçici Olarak Kapatıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklama

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlandığı bildirildi. Bu kapsamda Akçamescit Hayvan Pazarı'nda faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Belirlenen bölgelerde hayvan alım satımı, ortak meralarda otlatma, hayvanların birbirleriyle doğrudan teması ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

Açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla koruma ve gözetim bölgeleri oluşturulduğu, müdürlükçe tüm idari ve teknik tedbirlerin alındığı kaydedildi. Müdürlük ayrıca laboratuvar sonuçlarına göre aşılama çalışmalarının başlatılacağını duyurdu.

Akçamescit Hayvan Pazarı faaliyetlerinin durdurulduğu vurgulanırken, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 5996 sayılı kanun kapsamında idari yaptırım uygulanacağı ifade edildi.