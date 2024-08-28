Bartın'da Silahlı Yaralama Olayı: Zanlı Yakalandı

Bartın'da Silahlı Yaralama Olayı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, boşanma sürecindeki eşi Ahsen Nur P.'yi (27) pompalı tüfekle yaralayan O.P. (30), kaçmaya çalışırken Kastamonu'nun Cide ilçesinde yakalandı.

Olayın Gelişimi

Yaralama olayı, O.P.'nin Kum Mahallesi'nde bulunan ablasını ziyaret eden eşi Ahsen Nur P.'yi hedef almasıyla başladı. Ahsen Nur P., ilk müdahalenin ardından Amasra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polisin Müdahalesi

O.P.'nin otomobiliyle Cide yönüne doğru kaçtığını tespit eden polis, ilgili noktalarda önlem aldı. Dur ihtarına uymayan O.P., kontrol noktasını geçerek kaçmaya devam etti.

Kovalamaca ve Yakalanma

Bir süre süren kovalamacanın ardından O.P. ve arkadaşının bulunduğu otomobil, polis aracına çarparak durdu. Kaza sonucunda iki şüpheli hafif yaralanarak Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan zanlılar, hastanedeki tedavilerinin ardından Bartın'a götürüldü.