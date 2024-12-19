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Bartın'da Sis Sebebiyle Trafik Aksamaları

Bartın'da etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürerek trafiği olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:01
Bartın'da Sis Sebebiyle Trafik Aksamaları

Bartın'da Sis Asfalt Üzerinde Risk Oluşturdu

Bartın'da sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, özellike Bartın-Karabük ve Bartın-Zonguldak kara yollarında görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. Şehir merkezinde de etkili olan bu hava koşulları, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu.

Sürücüler Dikkatli Olmalı

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi, şehir içi ve şehirler arası güzergahlardaki sürücülerin yavaş ve temkinli ilerlemesine yol açtı. Bu durum, trafik akışında aksamalar yaşanmasına sebep oldu.

Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehir içi ve şehirler arası güzergahlardan geçen...

Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehir içi ve şehirler arası güzergahlardan geçen sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesine neden olan sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehir içi ve şehirler arası güzergahlardan geçen...

Bartın'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehir içi ve şehirler arası güzergahlardan geçen sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 20 metreye düşmesine neden olan sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

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