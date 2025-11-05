Bartın'da temizlik işçisinin örnek davranışı: Bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Bartın'da temizlik işçisi Turan Karamazak, Yalı mevkiinde bulduğu cüzdanı zabıtaya teslim etti; kısa sürede sahibi Derya Toksöz'e ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:15
Bartın'da temizlik personelinden duyarlı davranış

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Turan Karamazak, sokak temizliği sırasında bulduğu cüzdanı vakit kaybetmeden Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Kısa sürede cüzdanın sahibi tespit edilerek teslim işlemi tamamlandı.

Olayın detayları

Zabıta ekipleri yapılan incelemede cüzdanın Derya Toksöz'e ait olduğunu belirledi. Cüzdan sahibinin Hasan Sabri Çavuşoğlu okulunda aşçı olarak görev yaptığı öğrenildi. Sabah saatlerinde zabıta ekipleri ve Turan Karamazak, cüzdanı sahibinin çalıştığı okula giderek teslim etti.

Teşekkür ve açıklama

Derya Toksöz, kayıp cüzdanını kendisine ulaştıran Turan Karamazak ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Turan Karamazak açıklamasında şunları söyledi: Dün akşam 11.10’da Yalı mevkiindeki polis karakolu önünde bir cüzdan buldum. Kimliğine baktım ve Derya Toksöz’e aitti. Başkanımız ve müdürümüze haber verdik. Cüzdan sahi Derya Toksöz, Hasan Sabri Çavuşoğlu okulunda aşçıymış. Bizde ona cüzdanını teslim etmek için buraya geldik.

