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Bartın'da Umuma Açık Tuvalette Korkunç Bulgu

74 yaşındaki Nizamettin A., Bartın'da umuma açık tuvalette ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 17:21
Bartın'da Umuma Açık Tuvalette Korkunç Bulgu

Bartın'da Trajik Olay

Bartın'ın merkezinde, Kemerköprü Mahallesi Rüştiyeler Sokak'taki umuma açık tuvalette, bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

İhbar sonrası hızlı bir şekilde bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, tuvalette yatan kişinin Nizamettin A. (74) olduğu belirlendi.

Olayın Nedeni Araştırılıyor

Sağlık ekipleri, Nizamettin A.'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. İlk belirlemelere göre, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nizamettin A'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye...

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye...

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye...

Bartın'da bir kişi kent merkezindeki umuma açık tuvalette ölü bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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