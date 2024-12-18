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Bartın'da Yangın: İki Evde Hasar Meydana Geldi

Bartın'da çıkan yangında iki evde hasar oluştu, müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 18:44
Bartın'da Yangın: İki Evde Hasar Meydana Geldi

Bartın'da Korkutan Yangın

Bartın'ın Sipahiler köyü'nde, İzzet G.ye ait olan iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi ve eşi, kısa sürede dışarı çıkarak yangından uzaklaştı.

Yangının Yayılması ve Müdahale

Yangın, hızla evin tamamını sararak bitişikteki diğer eve sıçradı. Olayın bildirilmesi üzerine, kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti.

Yangının elektrik panosundan çıktığı değerlendiriliyor ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Yangın sonucunda iki evde önemli derecede hasar oluştu.

Komşuların Yardımı

Yangın sırasında fenalaşan aile sakinleri, komşuları tarafından sakinleştirildi. Olayın ardından bölge halkı, yaşanan durum karşısında birbirlerine destek oldu.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bartın'da 2 evde hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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