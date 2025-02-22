Bartın'da Yoğun Kar Yağışı 106 Köy Yolunu Kapatırken, Hayat Durma Noktasına Geldi

Bartın'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Bartın'da son üç gündür devam eden kar yağışı, kentte hayatı olumsuz bir şekilde etkiliyor. Yoğun kar yağışının ardından şehir merkezi bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Son yılların en yoğun kar yağışı olduğu belirtilirken, il genelinde ve şehir merkezinde birçok araç kar yığınlarının altında kalmış durumda. Bu durum, vatandaşların yürümesini de oldukça zorlaştırıyor.

Trafik Durumu ve Ulaşım Sıkıntıları

Kentin en işlek cadde ve yollarında, yalnızca ambulans ve ticari araçların hareket ettiği gözlemleniyor. Belediye halk otobüsleri ise, lastiklerinde zincir olmasına rağmen zaman zaman yollarda mahsur kalıyor. Ana arterlerde bile ulaşımın güçlükle sağlandığı Bartın'da, belediye ekipleri özellikle hastane yollarını açık tutmaya çalışıyor.

Çalışmalar ve Alınan Tedbirler

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yılların en yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade etti. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Arslan, 112 Acil Servis, UMKE, Karayolları, İl Özel İdaresi ve AFAD gibi kuruluşların sahada olduğunu dile getirdi.

Arslan, kar yağışının yoğun şekilde sürdüğünü vurgularken, "Karayolları ekiplerimiz, şehrimizin diğer kentlerle olan bağlantısını koparmamak adına ana yolları açık tutmaya çalışıyor. İlimiz genelinde 106 köy yolu kapalı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz, acil durumda olan hasta, diyaliz hastası, doğum ve cenaze gibi durumlar için yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. Şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk yaşamadık, ekiplerimiz hasta ve cenaze olan yerlere anında ulaşıyor. Ayrıca, elektriksiz köyümüz de yok. İnşallah bu durumu ciddi olumsuzluk yaşamadan atlatacağız," dedi.

Bartın'da 3 gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl geneli ve şehir merkezinde araçlar kar yığınlarının altında kaldı.

Bartın'da 3 gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. İl geneli ve şehir merkezinde araçlar kar yığınlarının altında kaldı.