Bartın'da Yoğun Sis: Görüş Zaman Zaman 10 Metrenin Altına Düştü
Gece başlayan sis sürücüleri ve yolu etkiledi
Gece saatlerinde Bartın'da başlayan sis, kent merkezinde etkisini artırdı. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu karayollarında da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü.
Yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı; görüşün düşmesi nedeniyle olası kazaları önlemek amacıyla şehir içi ve şehir giriş-çıkış noktalarında yapılan asayiş ve trafik uygulamalarına zaman zaman ara verildi.
Kentteki sis etkisini sürdürüyor ve sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.
