Bartın'da Yoğun Sis: Görüş Zaman Zaman 10 Metrenin Altına Düştü

Bartın'da gece başlayan yoğun sis şehir merkezinde ve Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük, Bartın-Kastamonu yollarında etkili oldu; görüş kimi zaman 10 metrenin altına indi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 02:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 02:55
Gece başlayan sis sürücüleri ve yolu etkiledi

Gece saatlerinde Bartın'da başlayan sis, kent merkezinde etkisini artırdı. Bartın-Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu karayollarında da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metrenin altına düştü.

Yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı; görüşün düşmesi nedeniyle olası kazaları önlemek amacıyla şehir içi ve şehir giriş-çıkış noktalarında yapılan asayiş ve trafik uygulamalarına zaman zaman ara verildi.

Kentteki sis etkisini sürdürüyor ve sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

