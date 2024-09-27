Bartın Irmağı'nda Balık Ölümleri İçin İnceleme Başlatıldı

Bartın Irmağı'ndaki Balık Ölümleri İnceleniyor

Bartın Irmağı'nda meydana gelen balık ölümleri nedeniyle resmi inceleme süreci başlatıldı. Kemerköprü bölgesinde ölü balıkların görülmesi, bölge sakinleri tarafından yetkililere bildirildi.

Yetkililer İnceleme Yapıyor

Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, su örnekleri alarak durumu değerlendirmek üzere laboratuvara gönderdi. Bu örneklerin analizi, balık ölümlerinin nedenini ortaya çıkarmak için kritik öneme sahip.

Oksijen Seviyesi Artırılıyor

Ayrıca, Bartın Belediyesi de ırmağın oksijen seviyesini artırmak için temiz su salma çalışmalarına başladı. Bu önlemler, balıkların yaşam alanlarını koruma çabasının bir parçası olarak dikkat çekiyor.