Bartın Karaçay Kavşağı’nda Çarpışma: 6 Kişi Yaralandı

Bartın Karaçay Kavşağı’nda iki otomobil çarpıştı; 6 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı, trafik tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 19:55
Bartın’da Karaçay Kavşağı’nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Kurucaşile istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 74 ABC 064 plakalı otomobil, Karaçay Kavşağı’nda S.A. idaresindeki 74 BK 380 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada yaralanan sürücü S.A. ile aynı araçta bulunan eşi R.A., E.K., R.K., M.Ç.T. ve U.K., kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme başlattı.

Ulaşım

Kaza nedeniyle Bartın — Kurucaşile yönüne ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

