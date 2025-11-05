Bartın Karaçay Kavşağı’nda Çarpışma: 6 Kişi Yaralandı
Bartın’da Karaçay Kavşağı’nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda toplam 6 kişi yaralandı.
Kaza Ayrıntıları
Edinilen bilgiye göre, Bartın’dan Kurucaşile istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 74 ABC 064 plakalı otomobil, Karaçay Kavşağı’nda S.A. idaresindeki 74 BK 380 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ve Müdahale
Kazada yaralanan sürücü S.A. ile aynı araçta bulunan eşi R.A., E.K., R.K., M.Ç.T. ve U.K., kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza bölgesinde inceleme başlattı.
Ulaşım
Kaza nedeniyle Bartın — Kurucaşile yönüne ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
