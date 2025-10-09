Bartın Kozcağız'da Sel Tatbikatı: 139 Personel, 24 Araç ve 2 Botla Müdahale

Bartın Kozcağız'da düzenlenen sel tatbikatında 139 personel, 24 araç ve 2 botla kurtarma, tahliye ve hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 13:51
Bartın'ın Kozcağız Barajı mevkisinde sel afeti saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat Detayları

Senaryo gereği kent genelinde saat 08.00 sıralarında başlayan yağışla metrekareye 190 kilogram yağış düşmesi üzerine Kozcağız beldesinde sel meydana geldiği ihbarı yapıldı.

Tatbikat kapsamında beldenin bazı noktalarında yaşanan mahsur kalma, sel sularına kapılma, dereye araç sürüklenmesi gibi olaylara AFAD, UMKE, sahil güvenlik, itfaiye başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara bağlı arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile polis ve jandarma personeli müdahale etti.

Bazı ekipler olay yerinde saha koordinasyon merkezi, kayıt masası, barınma çadırları, personel konuşlanma alanları ve iaşe alanları oluşturdu.

Senaryo gereği, Kozcağız Çayı'na sürüklenen araçlardaki vatandaşlar ile yıkılan köprüde ve evlerinin çatısında mahsur kalanların kurtarılması için ekipler yönlendirildi. Sahil güvenlik ekipleri ırmağa sürüklenen araçtakileri, itfaiye ekipleri evlerinin çatısında mahsur kalan kişileri kurtardı.

Şarköy köyündeki baraj çevresinde sel sularının yükselmesiyle hayvan otlatan ve balık tutarken mahsur kalan 6 kişi, sahil güvenlik ve AFAD botlarına alınarak güvenli alana getirilirken, 20 evde mahsur kalan 60 kişi de itfaiye sepetleriyle kurtarılarak kentteki çeşitli yurtlara yerleştirildi.

Müdahalelerin yanı sıra eş zamanlı olarak onarım, temizlik ve hasar tespit çalışmaları da sürdürüldü. Tatbikatta 2 bot, 24 araç ve 139 personel görev aldı.

Vali Nurtaç Arslan'ın Açıklaması

"Artık yağışlar, bizim geçmişte bildiğimiz yağışlardan farklı. Çok kısa sürede metrekareye çok ciddi yağış alıyoruz. Bu da tabii ki sel ve taşkın olaylarına sebep oluyor. Önceki yıllarda Bartın'da da sel afetleri yaşadık. Onun için bizler afet öncesi riskleri görerek yeteneklerimizi artırmak, hazırlıklarımızı gözden geçirmek amacıyla böyle bir tatbikat gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı da afetler konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Tatbikatta emeği geçenleri kutluyorum. Allah hepimizi, ülkemizi, milletimizi her türlü afet ve felaketlerden korusun."

Tatbikat sonrası Vali Nurtaç Arslan, saha koordinasyon merkezinde AFAD İl Müdürü Fatih Tecer ve ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

