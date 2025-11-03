Bartın Üniversitesi Tios Antik Kenti'nde 1317 Eser Gün Yüzüne Çıkardı

BARÜ ekipleri, Tios Antik Kenti doğu nekropolünde 96 lahit dahil toplam 1317 eser tespit etti; çalışmalar korunma ve turizme kazandırma hedefiyle sürüyor.

Bartın Üniversitesi Tios Antik Kenti'nde 1317 Eser Gün Yüzüne Çıkardı

Bartın Üniversitesi Tios Antik Kenti kazılarını yerinde inceledi

Doğu nekropolünde binlerce parça ve özgün mimari dokusu gün yüzüne çıktı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Zonguldak Filyos’ta bulunan Tios Antik Kentinin doğu nekropolünde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kazı başkanlığını Cumhurbaşkanlığı kararıyla BARÜ adına yürüten Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şahin Yıldırım, antik kentin tarihî önemi ve kazı alanında ortaya çıkarılan eserler hakkında Akkaya'ya bilgi verdi.

Prof. Dr. Şahin Yıldırım, özgün mimari doku korunarak yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 96 lahit, 23 oda, 7 sanduka ve 60 çatkı kiremit mezar tespit edildiğini; toplamda 1317 eserin gün yüzüne çıkarıldığını aktardı.

Roma Dönemi’ne tarihlenen geniş nekropol alanında, yaklaşık 500 metre uzunluğundaki antik caddenin her iki yanında sıralanan lahitler ve yamaçlara oyulmuş oda mezarlar, Rektör Akkaya tarafından detaylı şekilde incelendi.

Ziyaret kapsamında, Tios Antik Kenti’nin korunması ve turizme kazandırılması noktasında yapılabilecekler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu; elde edilen verilerin antik kentin tarihî ve arkeolojik değerine yeni bir boyut kazandıracağı vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, bölgedeki kültürel miras çalışmalarına bilimsel desteğin süreceğini belirterek Prof. Dr. Şahin Yıldırım ve ekibine başarılar diledi.

Ziyarette ayrıca Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Filyos Belediye Başkanı Erol Acar da yer aldı.

BARÜ BÖLGENİN ARKEOLOJİK GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

