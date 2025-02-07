Bartın, Zonguldak ve Düzce'de Kar Nedeniyle 186 Köy Yolu Kapandı

Bartın, Zonguldak ve Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 186 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Özellikle Bartın'da, kar yağışı son 3 gündür aralıklarla devam ediyor. Bu süreçte kar kalınlığının yüksek kesimlerde 60 santimetreye, kent merkezinde ise 10 santimetreye kadar çıktığı bildiriliyor.

Bartın genelinde 34 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapalı köy yolları arasında merkez ilçede 16, Ulus'ta 13, Amasra'da 3 ve Kurucaşile'de 2 köy yer alıyor. Bartın-Kastamonu, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ta ise kar nedeniyle 142 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kentte önceki gün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürürken, merkez ilçede 13, Devrek'te 60, Gökçebey'de 3, Çaycuma'da 10, Karadeniz Ereğli'de 42, Alaplı'da 5 ve Kozlu'da 9 köye ulaşım imkânı bulunmuyor.

Düzce'de de kar yağışının etkisi arttı ve kent genelinde 10 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personel ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.