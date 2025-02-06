Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da Kapanan 160 Yerleşim Yeri Yolu Ulaşımı Açıldı

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da Karla Mücadele Başarıyla Tamamlandı

Bartın, Zonguldak ve Sakarya illerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 160 yerleşim yeri yolunun ulaşımı yeniden sağlandı. Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi'nden edinilen bilgilere göre, iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucunda merkez ilçede 18, Ulus'ta 21, Amasra'da 10 ve Kurucaşile'de 11 olmak üzere toplamda 60 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşımın açılması için 29 araç ve 82 personel ile yoğun bir çalışma gerçekleştirildi. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için büyük bir çaba sarf etti ve yollar yeniden ulaşımda aktif hale getirildi.

Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bölgelerde ekiplerin, olası gelişmelere karşı hazırlıklı bir şekilde bekletildiği bildirildi.

Zonguldak'ta 66 Köy Yolu Yeniden Kullanıma Açıldı

Zonguldak ilinde de kar olayları nedeniyle, merkez ve Kozlu'da 15'er, Alaplı'da 1, Çaycuma'da 3, Karadeniz Ereğli'de 28 ve Gökçebey'de 4 olmak üzere toplamda 66 köy yolunun ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirildi.

Sakarya'da Ulaşım Durumu İyileşiyor

Sakarya'da ise toplam 42 grup yolundan 34'ünün ulaşıma açıldığı duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamalara göre, karla mücadele çalışması kapsamında 40 araç ve 80 kişilik bir ekip, kentte yoğun kar yağışı sonrası mesaiye devam ediyor. Geyve, Kocaali ve Taraklı ilçelerinde kapanan mahalle yollarının açılması için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

Öte yandan, Taraklı, Kocaali ve Geyve'de yoğun kar yağışı sonucu kapanan 8 grup yolunda da küreme çalışmaları hızla devam etmektedir.

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı. Sakarya'da da kapanan 42 grup yolundan 34'ü ulaşıma açıldı.

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı. Sakarya'da da kapanan 42 grup yolundan 34'ü ulaşıma açıldı.