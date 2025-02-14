Bartınlı Çift Sevgililer Günü'nde Obezite Ameliyatı Olacak

Bartın'da yaşayan 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki eşi İbrahim Saygın, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde obezite ameliyatı olarak aşırı kilolarından kurtulup sağlıklı bir yaşama başlangıç yapmayı hedefliyor.

34 yıllık evliliklerinde birçok zorluğun üstesinden gelen Saygın çifti, çocukları ve torunlarıyla birlikte daha sağlıklı bir hayat geçirmek için Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'ne başvurdu. Özellikle Sevgililer Günü'nü tercih eden çift, iki saat arayla geçirecekleri ameliyatla sağlıklı bir hayata "Yeniden merhaba" demeyi amaçlıyor.

Ameliyat öncesi duygu ve düşüncelerini paylaşan Saygın çifti, bu süreci birlikte aşacak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını dile getirdi. Necla Saygın, "110 kiloyum, eşimle birlikte karar vererek bu yola çıktık. Ameliyat sonrasındaki sürecin zorluğuna rağmen eşimle birlikte bunu aşacağız. Sağlıklı yaşamaya adım atıyorum." dedi.

Eşi ve torunlarıyla daha kaliteli bir hayat sürmek için ameliyat olma kararı alan İbrahim Saygın ise, "120 kiloyum. 14 Şubat'ta eşimle birlikte daha iyi bir yaşam için ameliyat kararı aldık. Daha iyi yaşayacağız, gülüp oynayacağız torunlarımla." şeklinde konuştu.

Obezitenin Risklerine Dikkat Çekildi

Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Uğur Ekici, çiftin obezite ameliyatı olmak için başvurduklarını belirtti ve gerekli tetkiklerin yapıldığını ifade etti. Ekici, "Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada gelmektedir. Etkin tedavi, birçok hastalığın önlenmesini sağlayacaktır." dedi.

Bilimsel kriterlere göre, vücut kitle indeksi 30-35'in üzerinde olan ve yandaş bir hastalığı bulunan hastaların ameliyat edilmesinin gerekli olduğunu belirtirken, Türkiye'de 35-45 arasında bu kriterleri karşılayan hastaların da ameliyat edilebileceğine dikkat çekti.