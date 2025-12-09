BARÜ ve Bartın AFAD 'Kapsayıcı Afet Eğitimi' Protokolü İmzaladı

Kapsayıcı Afet Eğitimi ve Hazırlığı Protokolü BARÜ ve Bartın AFAD Arasında İmzalandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını amaçlayan Kapsayıcı Afet Eğitimi ve Hazırlığı protokolü imzalandı.

İmza Töreni

Protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile AFAD İl Müdürü Fatih Tecer tarafından resmen imzalandı.

Protokolün Kapsamı ve Hedefleri

Protokol çerçevesinde BARÜ Engelsiz Yaşam Merkezi koordinasyonunda kapsayıcı afet eğitimleri, uygulamaları ve tatbikatları gerçekleştirilecek. Çalışmalarla özel gereksinimli bireyler ile ailelerinin afetlere hazırlık süreçleri desteklenecek ve ailelerin kapsayıcı müdahale yöntemleri konusunda bilgi ve becerileri artırılacak.

Ayrıca, AFAD arama-kurtarma personelinin acil durumlarda özel gereksinimli bireylere doğru ve etkili müdahale edebilmesi için yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek. Bu iş birliğiyle afet anında daha hızlı, erişilebilir ve kapsayıcı bir müdahale sisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yetkililerden Değerlendirme

Protokolün özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı çalışmaları güçlendirmede önemli bir adım olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülecek çalışmalardaki destekleri için Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fatih Tecer’e teşekkür etti.

