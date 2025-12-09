DOLAR
42,59 -0,05%
EURO
49,56 0,07%
ALTIN
5.759,11 -0,34%
BITCOIN
3.946.703,8 -2,17%

BARÜ ve Bartın AFAD 'Kapsayıcı Afet Eğitimi' Protokolü İmzaladı

Bartın Üniversitesi ile Bartın AFAD arasında özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı afet eğitimi ve hazırlığı protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 17:38
BARÜ ve Bartın AFAD 'Kapsayıcı Afet Eğitimi' Protokolü İmzaladı

Kapsayıcı Afet Eğitimi ve Hazırlığı Protokolü BARÜ ve Bartın AFAD Arasında İmzalandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arasında toplumun tüm kesimlerinin afetlere karşı daha hazırlıklı olmasını amaçlayan Kapsayıcı Afet Eğitimi ve Hazırlığı protokolü imzalandı.

İmza Töreni

Protokol, BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile AFAD İl Müdürü Fatih Tecer tarafından resmen imzalandı.

Protokolün Kapsamı ve Hedefleri

Protokol çerçevesinde BARÜ Engelsiz Yaşam Merkezi koordinasyonunda kapsayıcı afet eğitimleri, uygulamaları ve tatbikatları gerçekleştirilecek. Çalışmalarla özel gereksinimli bireyler ile ailelerinin afetlere hazırlık süreçleri desteklenecek ve ailelerin kapsayıcı müdahale yöntemleri konusunda bilgi ve becerileri artırılacak.

Ayrıca, AFAD arama-kurtarma personelinin acil durumlarda özel gereksinimli bireylere doğru ve etkili müdahale edebilmesi için yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek. Bu iş birliğiyle afet anında daha hızlı, erişilebilir ve kapsayıcı bir müdahale sisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yetkililerden Değerlendirme

Protokolün özel gereksinimli bireylere yönelik kapsayıcı çalışmaları güçlendirmede önemli bir adım olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürütülecek çalışmalardaki destekleri için Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fatih Tecer’e teşekkür etti.

BARÜ İLE BARTIN AFAD ARASINDA "KAPSAYICI AFET EĞİTİMİ" PROTOKOLÜ İMZALANDI

BARÜ İLE BARTIN AFAD ARASINDA "KAPSAYICI AFET EĞİTİMİ" PROTOKOLÜ İMZALANDI

BARÜ İLE BARTIN AFAD ARASINDA "KAPSAYICI AFET EĞİTİMİ" PROTOKOLÜ İMZALANDI

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Umut Yılmaz Şehitkamil'de Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
2
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Beyoğlu Avrupa Miras Günleri'nde Dinleyicilerle Buluştu
3
İstanbul’da Trafik Yüzde 81'e Ulaştı — E-5 ve Ana Arterlerde Kilitlenme
4
Şanlıurfa'da Tahliye Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
5
Amasra Belediye Başkanı Çakır’dan "Vurgun gibi harcama" iddialarına yanıt
6
Tekirdağ'da Maarif Korosu'ndan Anlamlı Öğretmenler Konseri
7
Ağrı Kadın Futbol Takımına Moral Yemeği: Şeker Fabrikası ve Ticaret Borsası Destekledi

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi