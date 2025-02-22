Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek: Tarihi Bir Adım

Barzani, Kalkınma Yolu Projesi'nin İstikrar Üzerindeki Önemi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Kalkınma Yolu Projesi'ne verdikleri destekle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Barzani, projenin “daha istikrarlı ve müreffeh bir Irak inşa etmek için bir girişim ve tarihi bir adım” olduğunu vurguladı.

Bağdat Uluslararası Diyalog Konferansı'nda Ele Alındı

Başkent Bağdat’ta düzenlenen Bağdat Uluslararası Diyalog Konferansı'na, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY Başkanı Barzani ve BM Genel Sekreteri'nin Irak Temsilcisi Muhammed el-Hasan ile birlikte birçok yetkili katılım gösterdi. Konferansta Irak Başbakanı Sudani, hükümetin yerel, bölgesel ve uluslararası ilişkilerinde diyalog ilkesine bağlı kalmayı hedeflediğini belirtti.

Sudani, “Denge politikasına bağlı kaldık, öngörü ve sorumluluktan uzak birçok abartılı teklif ile karşılaştık. Irak'ı halkımızın çıkarlarını dikkate almayan adımlara bağımlı kılmanın sonuçlarından kurtarmak için hassas bir denge kurmaya çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin Temelleri

IKBY Başkanı Barzani, Kalkınma Yolu Projesi'ni destekleyerek Irak’ı Orta Doğu'da etkili bir devlet olarak güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Barzani, gerçek kalkınmanın Bağdat ile Erbil arasında ve Irak ile çevresindeki bölge ve dünyadaki ülkeler arasında entegrasyon sağlanmadan mümkün olamayacağına dikkat çekti.

Barzani, projenin “çeşitli ekonomik temeller, bölgesel açıklık ve komşu ülkelerle entegrasyon üzerine, daha istikrarlı ve müreffeh bir Irak inşa etmeyi” amacıyla önemli bir adım olduğunu belirtti.

BM'den Destek Vurgusu

BM Genel Sekreteri'nin Irak Temsilcisi El-Hasan, Irak'ın istikrarı, güvenliği ve ulusal birliği desteklemekte kararlı olduğunu vurgulayarak, BM’nin Irak'ı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.