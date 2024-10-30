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Barzani'den Türkiye’deki Barış Sürecine Destek

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye'deki barış sürecine yönelik destek açıklamalarında bulundu. PKK'nın etkilerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 19:32
Barzani'den Türkiye’deki Barış Sürecine Destek

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Açıklamaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK terör örgütünün IKBY için tehdit oluşturduğunu belirtti. Erbil'de düzenlenen Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) forumunda konuşan Barzani, "Türkiye’deki barış sürecini baltalamak isteyenlere izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

DEAŞ Tehdidi ve Dış Destek İhtiyacı

Barzani, DEAŞ'nın hâlâ tehdit kaynağı olduğunu vurgulayarak, bu örgütle mücadelede uluslararası destek gerektiğini ifade etti. "DEAŞ, din veya etnik ayrım gözetmeksizin saldırılar düzenliyor." dedi.

Ticaret ve İlişkiler

IKBY'nin Türkiye ile olan ticaret hacminin 12 milyar dolara ulaştığını belirten Barzani, Türkiye'nin petrol ihracatındaki rolü için teşekkür etti. Barzani, "Bu dostluk, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik bir destek niteliğindedir," şeklinde konuştu.

PKK'nın Etkisi ve Barış Süreci

PKK'nın bölgede yarattığı istikrarsızlığa dikkat çeken Barzani, "PKK eylemlerine son vermelidir; aksi takdirde çözüme ulaşmak imkânsız olacaktır." dedi. Barzani, Türkiye’deki hükümet değişikliğinden sonra Kürt meselesinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sonuç olarak, Barzani, Türkiye'deki barış sürecinin tüm bölge için önemli olduğuna vurgu yaparak, bu sürecin her iki taraf için de faydalı olacağını sözlerine ekledi.

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