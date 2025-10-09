Barzani: PKK Suriye'nin kuzeyinden vazgeçmelidir

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK’nın Suriye Kürtlerini rahat bırakması ve Suriye'nin kuzeyinden vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Barzani açıklamayı Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nin (MERİ) Erbil'de düzenlediği forumda yaptı.

IKBY-Türkiye ilişkileri

Barzani, IKBY ile Türkiye ilişkilerini “oldukça dostane” şeklinde nitelendirerek, “Hem siyasi hem ekonomik olarak çok farklı bir ilişkimiz var. Kürdistan Bölgesi, Türkiye ile bu ilişkiyi korumaya devam edecek." dedi.

PKK'nın silah bırakma sürecine dair değerlendirme

Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta "PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısından sonraki sürece ilişkin Barzani şunları ifade etti:

“Türkiye'de başlayan ve adı her ne olursa olsun süreçle ilgili olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı’nı gördüğümde Türkiye'nin bu konuda çok ciddi olduğunu hissettim. Türkiye çok ciddi. Süreç yavaş da olsa ağır da olsa Türkiye'de bu sürecin sonuçlanmasıyla ilgili ciddi bir kararlılık var."

Barzani, sürecin sabır gerektirdiğini belirterek, “Bazı şeyler risk de olsa karşı tarafın yapması gerekiyor. Yıllardır devam eden bir sorunu bir günde ve gecede bitiremezsin. Bazen risk alman da gerekiyor." dedi ve PKK'ya seslenerek: “Sözüm şudur: Bu riski alsınlar. Çünkü bu daha iyidir. Süreç yavaş olsa da risk alınmalı.”

Barzani, "Karşı tarafın ne yaptığına bakalım öyle adım atarız" yaklaşımının yanlış olduğunu vurgulayarak, “Şimdi öyle bir haldeyiz ki iki taraf da diğerinin adım atmasını bekliyor. Bu yöntemle bu sorun çözülmez. Şimdi atılması gereken bazı adımlar var. Sürecin netice vermesi için PKK'nın bu adımları atması gerekiyor. Detaylara girmek istemiyorum.” dedi.

Barzani, sürecin işlemesi için IKBY'nin yardımcı olma rolü üstlendiğini belirterek, "Ankara ile de konuştuk, bu grupla (PKK) da konuştuk. Ne rol alabileceğimizi sorduk. Silah bırakma süreci başlayınca bizden destek istendi. Bizden istenen desteği verdik.” ifadelerini kullandı.

Tarihi fırsat uyarısı ve uygulama eleştirisi

Barzani, süreci "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, “Bence bu tarihi bir fırsattır ve Kürtler bunu kaçırmamalıdır. Kürtler hiçbir şekilde bu fırsatı kaçıramaz. Öcalan'ın mesajları çok açık ve nettir. Kandil de tam olarak ne yapması gerektiğini biliyor. Fakat bunu yapmıyor. Yapmadığı için de umutsuzluk oluşuyor. Hatta Öcalan da umutsuzluğa kapılıyor. Bu doğru değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Barzani, söylem ile uygulama arasındaki çelişkiye dikkat çekti: "Konuşmaya gelince sözde 'Öcalan'ın söylediklerine bağlıyız' diyorlar ancak uygulamaya ve pratiğe gelince tam tersini yapıyorlar.” Bu yaklaşımın hem Kürtlere hem sürece zarar verdiğini söyledi.

“Şimdi bu oyunların zamanı değildir. Bunlar artık deşifre olmuş/çözülmüş oyunlardır. Sürecin başarısız olmaması ve netice vermesi için çaba göstermeleri gerekiyor." diye ekledi.

Rojava ve Suriye siyasi sürecine çağrı

Barzani, PKK/YPG'ye yönelik çağrısında, "En kısa sürede Şam'a gidin. Yeni Suriye'nin bayrağını dalgalandırın. Kendinizi siyasi sürecin sahibi görün. Şam'da ofis açın. Kendinizi ev sahibi görün. Suriye siyasi sürecinin içinde aktif rolünüz olsun.” dedi.

Kendilerinin 2003’te Bağdat’ta oynadığı role atıfta bulunarak, “Biz Bağdat'a büyük bir önemle gittik. Bazı durumlarda Sünniler ile Şiiler arasında duvar örsün diye Peşmerge gücünü gönderdik. Suriye'deki kardeşlerimize de aynı bunu söylüyoruz. Şam'a gidin. Şam başkentinizdir. Ülkenizdir. Hiçbir şey beklenemez. Şimdi neyi bekliyorlar bilmiyorum. Neyin değişmesini bekliyorlar?" dedi.

Barzani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmesine dair, söz konusu görüşmede Suriye'nin merkezi bir sistemle yönetilemeyeceğini Şara'ya ilettiğini aktardı. Bölge ile ilişkilerin zaman zaman sıcak, zaman zaman soğuk olduğunu belirterek prensiplerinin değişmediğini söyledi.

Rojava'ya net mesaj

Barzani, Rojava'daki Kürtlere ilişkin taleplerini şu sözlerle özetledi: “Kendi işinizi kendiniz yürütebilirsiniz. PKK günlük işlerinize müdahale edemez. En büyük problemleri bu."

Konuşmasını şu cümlelerle sonlandırdı: "PKK, Rojavadakilerin yakasını bırakmalıdır. PKK onların yakasını bırakmadığı sürece onlar netice alamaz. PKK onları tamamen rahat bırakmalıdır ve hiçbir şekilde iç işlerine karışmamalıdır. PKK Suriye'nin kuzeyinden, Rojavadan vazgeçmelidir."