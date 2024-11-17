Barzani, Türkmen Kültürü ve Dili Günü'nü Türkçe Kutladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü vesilesiyle anlam dolu bir Türkçe mesaj paylaştı.

Barzani, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Türkmen vatandaşlarımızın Türkmen Dil ve Kültür Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan, bu önemli günde Türkmenler ile IKBY’deki diğer toplulukların haklarına desteklerinin altını çizdi.

Barzani, “Kürdistan Bölgesi hepimizindir ve her zaman bir arada yaşama merkezi olacağının güvencesini veriyoruz” sözleriyle birlik mesajı verdi.

IKBY Meclisi'nden Özel Günlere Resmi Tanıma

IKBY Meclisi, Türkmenlere ait iki özel günü resmileştiren yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Meclisin X hesabında yapılan 12 Ocak’taki açıklamaya göre, bu özel günler 17 Kasım Türkmen Kültürü ve Dili Günü ve 25 Şubat Türkmen Basını Günü olarak kabul edildi.

Erbil’de ilk Türkmen okulu 17 Kasım 1993'te açıldı ve ilk Türkmen gazetesi ise 25 Şubat 1911'de yayımlanmaya başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.