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Barzani ve Macron, Bölgesel Gelişmeleri Değerlendirdi

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye ve bölgesel meseleleri görüştü.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:19
Barzani ve Macron, Bölgesel Gelişmeleri Değerlendirdi

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Macron ile İstikrarı Görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, Suriye ve bölgesel gelişmeler hakkında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Barzani, görüşmesine dair detayları X hesabı üzerinden paylaştı. Barzani, Macron ile arasında geçen verimli görüşmenin önemli noktalarını şöyle sıraladı:

  • Irak'ın genel istikrarının sağlanması.
  • Erbil ile Bağdat arasında diyaloğun güçlendirilmesi.
  • Suriye'deki gelişmelerin ele alınması.

Bu görüşme, bölgedeki siyasi dinamiklerin önemine vurgu yaparak, Irak ve Suriye'nin istikrarı için atılacak adımları içermektedir.

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