Barzani ve Pezeşkiyan Erbil'de Buluştu

IKBY Başbakanı Barzani, İran Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile birlikte Erbil’de bir araya geldi. Bu toplantı, Pezeşkiyan'ın Irak ziyareti çerçevesinde gerçekleşti.

Görüşmenin Detayları

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yapan Barzani, Pezeşkiyan ile gerçekleştirdiği buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barzani, "Karşılıklı saygı ve menfaatlere dayalı iyi komşuluk ilişkileri politikamızı geliştirmeye devam edeceğiz," dedi.

KDP ve IKBY Yetkilileri de Katıldı

Ayrıca, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de bu önemli görüşmeye katılarak Pezeşkiyan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Pezeşkiyan'ın Irak Ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Irak’a yaptı. Bağdat'ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile de görüşmeler gerçekleştirdi. Pezeşkiyan’ın Bağdat ziyaretinde iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği içeren toplam 14 mutabakat zaptı imzalandı.