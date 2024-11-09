Başak Cengiz'in Kabrine Ziyaret: Avukatından Anlamlı Vefa

Başak Cengiz'in Kabrine Anlamlı Ziyaret

İstanbul'da samuray kılıcıyla hayatını kaybeden Başak Cengiz’in avukatı Mustafa Tırtır, sanığın cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na gelerek Cengiz’in kabrini ziyaret etti.

Aile ve Avukat Bir Araya Geldi

Avukat Tırtır, Cengiz’in ailesiyle birlikte kabri başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, avukat Tırtır’ın kendisine, "Başak evladımızın mezarını ancak ceza onandıktan sonra ziyaret edeceğim, başardık demek istiyorum." dediğini aktardı.

Anne Cengiz'in Duygularını Paylaştı

Anne Cengiz, “Bugün onu ziyaret etti. Bu, çok büyük bir değer.” diyerek avukatın sözünü tuttuğunu vurguladı. Avukat Mustafa Tırtır da, “Biz Beyhan Teyze'ye inşallah ceza onandıktan sonra Ankara'ya gönül huzuruyla gelip ziyaret edeceğimiz noktasında bir söz verdik. Yargıtay kararı onayladı ve bu sayede gönül huzuruyla Başak'ın kabrine geldik.” şeklinde konuştu.

Destekleyici Birliktelik

Ziyarete, Cengiz’in yakınları ve AK Parti Yenimahalle İlçe Teşkilatı da eşlik etti.

Başak Cengiz, 2021 yılında İstanbul'da kaldırımda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla öldürülmüştü. İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmün onanmasını kararlaştırmıştı.

İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in avukatı Mustafa Tırtır (fotoğrafta), sanığın cezasının onanması üzerine Cengiz'in kabrini ziyaret etti. Avukat Tırtır, Başak Cengiz'in ailesiyle beraber Karşıyaka Mezarlığına geldi. Cengiz'in kabri önünde dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz’in avukatı Mustafa Tırtır (fotoğrafta), sanığın cezasının onanması üzerine Cengiz'in kabrini ziyaret etti. Avukat Tırtır, Başak Cengiz'in ailesiyle beraber Karşıyaka Mezarlığına geldi. Cengiz'in kabri önünde dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.