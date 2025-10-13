Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

İstanbul'un yükselen değeri Başakşehir'de, ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sunuldu. Gayrimenkul sektörünün önde gelen markalarından Fuzul GYO tarafından hayata geçirilen Başakşehir Avrasya Konutları 2 projesinde teslimler için son aylara girildi ve proje hem oturum hem yatırım amaçlı alıcılar için dikkat çekici ödeme kolaylıkları sağlıyor.

Teslimde Son Aylara Girildi

Uzayan inşaat süreçleri ve belirsizlikten yorulan konut alıcıları için Başakşehir Avrasya Konutları 2 cazip bir alternatif oluşturuyor. Projenin en önemli vaadi olan Bu Yıl Teslim özelliği sayesinde alıcılar, 2025 yılı bitmeden yeni evlerine taşınma olanağına sahip olacak.

Avantajlı Ödeme Seçenekleri

Proje, ev sahibi olmak isteyenlere sadece %20 peşinatla ödeme kolaylığı sunuyor. Kalan tutar için ise şirket bünyesinde sağlanan 36 aya varan vade farksız taksit seçeneği mevcut. Bu yapı, banka süreçleriyle uğraşmak istemeyen veya kredi limitleri yetersiz olan alıcılar için bütçe dostu bir çözüm oluşturuyor.

Başakşehir'in Kalbinde Modern Yaşam

Başakşehir Avrasya Konutları 2, modern mimari ve zengin sosyal donatılarla tamamlanmış bir yaşam alanı sunuyor. Hem yatırım hem de konforlu oturum arayanlar için proje, Başakşehir'in sunduğu ayrıcalıklı yaşam içinde yer alma fırsatını öne çıkarıyor.

İletişim

Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler için iletişim hattı: 444 0 156.