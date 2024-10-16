Başakşehir'de 10 Katlı Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Başakşehir'de Yangın Paniği

Başakşehir'de, Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir sitedeki 10 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangının Sebebi Henüz Belirlenmedi

Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Uygulanan Tedbirler ve Müdahale

Ekipler, güvenlik amacıyla apartmanı tahliye etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri tarafından ambulans içinde müdahale yapıldı.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Rüzgarın etkisiyle diğer binalara sıçraması riski bulunan yangın, itfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin, yangının devam eden bölümlerinde soğutma çalışmaları hâlâ sürüyor.