Başakşehir'de 8 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar İddiası: Şüpheli Tutuklandı

Başakşehir'de Cinsel İstismar İddiası

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 8 yaşındaki D.S.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 32 yaşındaki Y.B. isimli şüpheli, gözaltına alındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, küçük çocuğun maruz kaldığı iddiaları üzerine hızla harekete geçildi.

Olayın Gelişimi

Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri, Y.B.'nin madde bağımlısı olduğu yönündeki iddialar nedeniyle endişeliydi. Olay günü, küçük kızın cinsel istismara uğradığı yönündeki ihbar sonrası, polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Şüphelinin Tutuklanması

Y.B., polisin müdahalesi sırasında kalabalık tarafından darbedilmek istenirken yakalandı. Y.B., adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Mahalle sakinleri, olaya tepki göstererek şüphelinin ikametini hedef alıp taşlamıştı.

Bu üzücü olay, toplumda infiale sebep olurken, yetkililerin konuyla ilgili soruşturma başlatılması halkın huzurunu sağlamak adına büyük önem taşıyor.