Başakşehir'de alacak tartışması: İş insanı öldü, zanlı intihar etti

Başakşehir'de alacak tartışması kanlı bitti

Olayın ayrıntıları ve soruşturma

Başakşehir Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi'ndeki İstanbul Gıda Toptancılar Çarşısı'nda meydana gelen olayda, Erdal Özlek (44) dün aralarındaki alacak meselesini konuşmak üzere iş yeri bulunan Hakan Selçuk Candar (58)'ın yanına gitti.

İçeriden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iş yerinde silahla vurulan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, Candar'ın Özlek'i vurduğu ve aynı silahla intihar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, her iki kişinin de peynircilikle uğraştığı ve aralarında yaklaşık 80 milyon liralık alacak meselesi bulunduğu öğrenildi.

Özlek ile Candar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.