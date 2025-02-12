Başakşehir'de Caminin İçinde Makasla Yaralama Anı Güvenlik Kamerasında

Başakşehir'deki Camide Tartışma Tankı Yaralamayla Sonuçlandı

Başakşehir'de, Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir camide 10 Şubat'ta yaşanan tartışma sonucunda 16 yaşındaki F.E.A. makasla yaralandı. Olay, caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Tartışma ve Yaralanma Anı

Edinilen bilgilere göre, F.E.A. ile 35 yaşındaki M.H. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. M.H, ardında kovaladığı F.E.A’yı caminin giriş kısmında yakalayarak, üzerindeki makasla yaraladı.

Polis Müdahalesi ve İlk İfadeler

Bu esnada cami yakınında bulunan polis ekipleri M.H’yi gözaltına aldı. Hafif yaralanan genç, olay yerindeki sağlık görevlileri tarafından hastaneye götürüldü. Şüphelinin polisle yaptığı ilk görüşmede, F.E.A'nın kendisine saldıracağını düşündüğü için bu eylemi gerçekleştirdiğini dile getirdiği öğrenildi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Makaslı saldırı anı, caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, F.E.A'nın da içinde bulunduğu üç kişinin, yerde yatan M.H.'nin yanına gittiği, bir süre sonra şüphelinin yerden kalkarak F.E.A'yı kovaladığı anlar yansıyor.

Genç, makas darbesiyle yaralandığı an ise caminin giriş kısmındaki kamera kayıtları aracılığıyla belgelendi.