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Başakşehir'de Cübbeli Ahmet Hoca'ya Darp Girişimi

İkitelli'de Cübbeli Ahmet Hoca'ya yönelik darp girişimi yaşandı, zanlı yakalandı ve olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 00:02
Başakşehir'de Cübbeli Ahmet Hoca'ya Darp Girişimi

Başakşehir'de Darp Girişimi

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde Başakşehir'de bir dernekten çıkış yaptıktan sonra darp girişimine maruz kaldı. Şüpheli A.A., kalabalık arasında yanına yaklaşarak boğazını sıkarak saldırıda bulundu.

Olayın Gelişimi

İkitelli'de gerçekleşen olayda, durumu fark eden Ünlü'nün korumaları hızlıca müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Sosyal Medya Açıklaması

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafındaki dernekte sohbet sonrası çıkış yaparken, kalabalık arasında biri tarafından müstehcen bir şekilde saldırıya uğramıştır. Korumalar tarafından anında müdahale edilerek kurtarılmıştır," ifadelerine yer verildi.

Olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Bu görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, Başakşehir'de bir dernekten...

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'ye, Başakşehir'de bir dernekten çıkarken darp girişiminde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Saldıran kişinin A.A olduğu belirlendi.

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