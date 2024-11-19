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Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye 62 Bin Lira Ceza

Başakşehir'de drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye 62 bin 340 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 15:07
Başakşehir'de Drift Yapan Sürücüye 62 Bin Lira Ceza

Başakşehir'de Sürücüye Dev Ceza

Başakşehir'de, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye 62 bin 340 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada drift atan bir sürücünün görüntülerinin yayılması üzerine harekete geçti.

Ekiplerin Başarılı Operasyonu

Ekipler, aracın plaka bilgisini kullanarak kimliğini tespit ettikleri sürücü İ.A.'yı yakaladılar. Sürücü, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'drift yapmak', 'cam filmi' ve 'standart dışı plaka (APP) takmak' gibi maddelerden toplam 62 bin 340 lira ceza aldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Ayrıca, İ.A. hakkında 'cebir veya tehdit kullanarak kara ulaşımını engellemek' suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu olay, trafik güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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