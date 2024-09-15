Başakşehir'de Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açanlara Ceza

Başakşehir'de Cezalar Kesildi

Başakşehir'de gerçekleştirilen bir düğün konvoyunda, yolu kapatarak havaya ateş açan sürücülere toplamda 55 bin 890 lira ceza uygulandı. Olayla ilgili olarak silahlara da el konuldu.

Sosyal Medya Üzerinden İnceleme Başlatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Ekipler, Y.B, S.A, B.Ö, F.A, M.H.K, M.A, R.G, S.S. ve A.B adlı kişilerin kimliklerini tespit ederek yakaladı.

Ceza Maddeleri

Bu kişilere, aşağıdaki maddelerden ceza uygulandı:

Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek

Saygısızca araç kullanmak

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yükümlülüklere uymamak

Konvoy yapmak

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerde duraklamak

Yakın takip

Yayaların taşıt yollarında trafiği engelleyecek davranışlarda bulunması

Bu maddelerden toplam 55 bin 890 lira ceza kesildi.

Adli İşlem Başlatıldı

Konu ile ilgili olarak tüm sürücüler hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı. Ayrıca havaya ateş açan M.H.K. ve F.A. hakkında, "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından da ayrı bir ceza süreci başlatıldı.