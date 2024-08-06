Başakşehir'de Düğün Konvoyunda Silahlı Taşkınlık: 4 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Düğün Konvoyunda Silahlı Eylem

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün konvoyunda meydana gelen olay, güvenlik güçlerinin dikkatini çekti. 3 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte, düğün konvoyunun trafik akışını engelleyerek uzun namlulu silahlarla havaya ateş açıldığı bilgisi ortaya çıktı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, bu olay üzerine harekete geçerek, konvoyda yer alan 4 sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların isimleri ise M.C, S.Ç, Y.A. ve M.K. olarak belirlendi.

Cezai İşlemler

Yapılan denetimler sonucunda, dört sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde çeşitli maddelerden toplam 13 bin 687 lira para cezası kesildi. Bu maddeler arasında, araçların ilerleyişini engellemek, saygısızca araç kullanmak ve taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak gibi ihlaller yer aldı.

Adli Süreç Devam Ediyor

Ayrıca, şüphelilerin havaya ateş açmasıyla ilgili adli işlemlerin de sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Başakşehir'de, düğün konvoyuyla trafik akışını engellenmesi ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 sürücüye toplam 13 bin 687 lira para cezası kesildi.