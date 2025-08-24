DOLAR
Başakşehir'de Eşini Silahla Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Başakşehir'de boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan E.Y, intihar girişiminde bulunup yaklaşık 6 saatlik ikna sürecinin ardından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 21:44
Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, E.Y, boşanma aşamasında olduğu İ.Y'nin Başakşehir 2. Kısım Mahallesi'ndeki ikametine geldi. Şüpheli, kadına silahla ateş ederek yaraladıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin Müdahalesi ve Gözaltı

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Evin yakınlarında tespit edilen şüpheli, polislere teslim olmayıp kaçamayacağını anlayınca kafasına silah dayayarak intihar etmeye kalkıştı.

Şüpheli, yaklaşık 6 saat süren ikna çabalarının ardından vazgeçirildi ve ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

