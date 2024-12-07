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Başakşehir'de Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Cip ile İş Yerine Girdi

Başakşehir’de sürücünün gaz pedalına basması sonucu bir cip iş yerine girdi, olay büyük hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:39
Başakşehir'de Fren Yerine Gaza Basan Sürücü Cip ile İş Yerine Girdi

Başakşehir'de Kaza: Cip İş Yerine Girdi

Başakşehir'de meydana gelen kazada, sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu bir cip, kırtasiye iş yerine girdi. Olay, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Şelale Caddesi’nde gerçekleşti.

Sürücünün Panik Dolasıyla Yaşananlar

Sürücü H.B., 34 HZ 3978 plakalı cipini yolun kenarına park etmek istediği sırada manevra yaparken yanlışlıkla gaz pedalına bastı. Bu hatalı hareket sonucunda, kaldırımı aşarak doğrudan iş yerine giren cip, iş yerinde büyük çapta hasara yol açtı.

Olay esnasında iş yeri içerisindeki kişiler panikleyerek kendilerini dışarı attı. Neyse ki cip sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ancak iş yerinde meydana gelen hasar oldukça büyük oldu.

Hasar Tespit ve Kurtarma Çalışmaları

Olay sonrası, iş yerinde bulunan cip, vinç yardımıyla çıkarıldı. Olayla ilgili gerekli tedbirler alınırken, iş yerindeki hasar tespiti için çalışmalar başlatıldı.

Başakşehir'de sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu iş yerine giren cip, büyük çapta...

Başakşehir'de sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu iş yerine giren cip, büyük çapta hasara yol açtı.

Başakşehir'de sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu iş yerine giren cip, büyük çapta...

Başakşehir'de sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu iş yerine giren cip, büyük çapta hasara yol açtı.

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