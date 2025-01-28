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Başakşehir'de İETT Otobüslerinin Karıştığı İki Ayrı Kaza

Başakşehir'de aynı cadde üzerinde iki IETT otobüsü kazaya karıştı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:15
Başakşehir'de İETT Otobüslerinin Karıştığı İki Ayrı Kaza

Başakşehir'de İETT Otobüsleri Acelesiyle Kazaya Karıştı

Başakşehir'de, Şahintepe Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde, İETT otobüslerinin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi. İlk olayda, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 TP 7430 plakalı İETT otobüsü ile 34 NA 5713 plakalı beton pompası aracı çarpıştı.

Kaza haberinin alınmasının ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde kaza yerine sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ilk kazayı yönetirken, başka bir kaza haberi daha geldi. Aynı caddede, 34 TP 7929 plakalı bir İETT otobüsü, önünde ilerleyen 34 LD 0360 plakalı başka bir İETT otobüsüne çarparak ikinci kazayı oluşturdu.

Kazalarda yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın hemen ardından cadde trafiğe kapatıldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, kazaya karışan İETT otobüsü ile beton pompası aracını kaldırdıktan sonra trafik akışı normale döndü.

Görgü Tanıkları Olayı Anlattı

Haberin detaylarını paylaşan görgü tanığı Halil Bulut, beton pompası aracının önünde duran aracı geçmek isterken karşı yönden gelen İETT otobüsüyle çarpıştığını belirtti. Bulut, arkasında ilerleyen diğer İETT otobüsünün duramayarak kazaya karıştığını aktardı.

Ayrıca Bulut, cadde üzerinde yokuş çıkışında araç durması ve yol bakımına ihtiyaç duyulmasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle zaman zaman kazaların meydana geldiğini ifade etti.

Bölgedeki ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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