Başakşehir'de İETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Başakşehir'de Feci Kaza

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, durağa yanaşan İETT otobüsü, yolda yürüyen iki yayaya çarptı. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki İSTOÇ Yolu durağında gerçekleşen kazada, otobüsün çarptığı iki kişiden biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olay Yerin Detayları

Olay sonrası, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaralanan kişinin durumunu değerlendirerek, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis, kaza alanında geniş güvenlik önlemleri alarak, hemen soruşturma başlattı. Olay yerinde bulunan savcı, delil toplama çalışmalarına katıldı.

Bu üzücü olay, toplu taşıma araçlarının güvenliği konusundaki endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Başakşehir'de durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Başakşehir'de durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.