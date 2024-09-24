Başakşehir'de İki Kadın Hükümlü Yakalandı

Başakşehir'de Hükümlüler Elde Edildi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kadın hükümlü yakalandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde yaptığı denetimlerde şüpheli görülen iki kadını durdurdu.

Hükümlülerin Suç Kayıtları

Yapılan sorgulama sonucunda S.T.'nin, 50 ayrı evden hırsızlık, 2 kasten yaralama gibi suçlardan kaydı bulunduğu ve toplamda 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirlendi.

Diğer kadın hükümlü A.G. hakkında ise; 21 ayrı evden hırsızlık, 2 kasten yaralama, 3 uyuşturucu madde bulundurma ve 1 kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarıyla ilgili kayıtlarının mevcut olduğu, bunun yanı sıra 3 hırsızlık ve 2 konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından toplamda 13 yıl 9 ay hapis cezası aldığı tespit edildi.

İşlemler ve Cezaevine Gönderilme

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Olay, asayişin sağlanmasında güvenlik güçlerinin titiz çalışmasının bir örneği olarak değerlendirildi.