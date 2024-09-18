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Başakşehir'de 'İlk Ders Karagöz' Etkinliği Düzenlendi

Başakşehir Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda geleneksel Karagöz etkinliği gerçekleşti, öğrencilere kültürel miras aktarıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:41
Başakşehir'de 'İlk Ders Karagöz' Etkinliği Düzenlendi

Başakşehir'de Geleneksel 'İlk Ders Karagöz' Etkinliği

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda 'İlk Ders Karagöz' adı altında özel bir etkinlik düzenledi. Programda öğrencilere kültürel değerler tanıtıldı.

Etkinlikte Okul Müdürü Coşkun'un Açıklamaları

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, etkinlikteki konuşmasında, kültürel ve sosyal faaliyetlerin önemine vurgu yaptı. Eğitimde geleneksel sanatların rolünü belirten Coşkun, şöyle dedi:“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilere, eğlenerek öğrenebilecekleri bir deneyim sunmayı hedefledik.”

Karagöz ve Hacivat'ı tanıtarak çocuklara, kültürel mirasını aktarmanın önemine değindi. Coşkun, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Milletin en büyük sermayesi insan kaynağıdır. Çağımızın gereksinimlerini evlatlarımıza sunarken, milli ve manevi değerlerle donatmalıyız.”

Karagöz Ustalığı Öğrenildi

Etkinlikte İstanbul Üniversitesi Haldun Taner Tiyatro Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Yasin Çetin, çocuklara Karagöz'ün derinliklerini anlattı. Ardından Karagöz ustası Göher Ergün, geleneksel 'Karagöz ile Hacivat' oyununu sergileyerek çocuklara bu sanatı gösterdi.

Bu yıl birinci sınıfa başlayan toplam 245 öğrenci, etkinlik sayesinde 'Karagöz kimdir? Karagöz tasviri nasıl yapılır?' konularında kapsamlı bilgi edindi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders...

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders Karagöz" etkinliği gerçekleştirildi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders...

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders Karagöz" etkinliği gerçekleştirildi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders...

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders Karagöz" etkinliği gerçekleştirildi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders...

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Şehit Muhammed Eymen Demirci İlkokulu'nda "İlk Ders Karagöz" etkinliği gerçekleştirildi.

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