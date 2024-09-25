Başakşehir'de Kamyon Devrildi: 3 Çocuk Yaralandı

Başakşehir'de Trajik Kaza

Gündemdeki en son gelişmelere göre, Başakşehir ilçesinde meydana gelen bir olayda, inşaat demirleriyle dolu bir kamyon devrildi ve bu talihsiz kaza sonucu 3 çocuk yaralandı.

Olayın Seyri

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi üzerindeki Mohsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir rampada, 34 UD 3102 plakalı kamyon sürücüsü Nazım T., aracının freninin tutmadığını fark etti. Sürücü, Uğur Sokak istikametine yönelmek isterken, virajı alamayarak kamyonu devirdi.

Yaralılar ve Müdahale

Devrilme esnasında, kaldırımda yürüyen 3 çocuk, kamyonun kasasından düşen demir malzemelerin altında kalarak yaralandı. Olay anında çevrede bulunanlar ve itfaiye ekipleri duruma hızlı bir şekilde müdahale ederek çocukları enkaza sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralanan çocuklar, sağlık görevlilerinin ilk yardımlarının ardından hastaneye kaldırıldı.

Şoför ve Araç Kurtarma

Şoför Nazım T., kazayı hafif sıyrıklarla atlattı ve ardından polis merkezi ekipleri tarafından ifadesi almak üzere götürüldü. Devrilen kamyon, olay yerine çağrılan bir vinç yardımıyla kaldırıldı.

Başakşehir'de devrilen kamyondaki inşaat demirlerinin altında kalan 3 çocuk yaralandı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Başakşehir'de devrilen kamyondaki inşaat demirlerinin altında kalan 3 çocuk yaralandı. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.