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Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın: Müdahale Başarılı

Başakşehir'de kauçuk atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:01
Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın: Müdahale Başarılı

Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı kauçuk atölyesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü. Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 3. Blok’ta, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yangının bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bu kişilerden 2'si, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 66 personel ve 19 araçla yapılan müdahale sonucu söndürülürken, soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Yangın esnasında atölye çalışanları arasında gözyaşları ve endişe göze çarparken, arkadaşları onlara sarılarak teselli etti.

Yangın Anında Yaşananlar

Yangında mahsur kalan Süleyman Çankaya, dumanları görünce çatı katına çıktıklarını ve kapıyı kapatarak dumanın içeri girmesini engellediklerini belirtti. "Aşağıya inmeye çalıştık ancak dumandan dolayı inemedik, bu yüzden çatıya çıktık. Oradan itfaiye aldı bizi," ifadelerini kullandı.

Yangının başladığını çalışanların bağrışlarıyla fark ettiğini söyleyen Mustafa Lal, "Mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve yangın yaklaşık 1 saat sürdü," dedi.

Özden İmran ise, yangını hastandıkları seslerle fark ettiklerini belirterek "Kapıya yöneldik ama yangın çok hızlı yayıldı. Arka kapıdan depoya doğru giderek dışarı çıkabildik. Yangın çok çabuk yayıldı, en üst katta 3 arkadaşımız mahsur kalmıştı, onlarda çatıya çıkmıştı. İtfaiye ekipleri kurtardı. Can kaybı yok," dedi.

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