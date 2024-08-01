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Başakşehir'de Kız Çocuğuna Taciz İddiasıyla Gözaltı

Başakşehir'de 9 yaşındaki bir kıza yönelik taciz iddiaları sonrası bir şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:53
Başakşehir'de Kız Çocuğuna Taciz İddiasıyla Gözaltı

Başakşehir'de Taciz İddiası

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, 9 yaşındaki bir kız çocuğuna taciz ettiği öne sürülen Y.B. adlı şüpheli, gözaltına alındı. Olay, Güvercintepe Mahallesi 44. Sokak'ta gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Alınan bilgilere göre, Y.B.'nin madde bağımlısı olduğu iddiaları da bulunuyor. Kız çocuğunun ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine, olay yerine hızla ekipler sevk edildi.

Polisin Müdahalesi ve Mahalledeki Gerginlik

Gözaltına alınan şüpheliyi darbetmek isteyen mahalle sakinlerine müdahale eden polis, Y.B.'yi zırhlı bir araçla polis merkezine götürdü. Olay sonrası Y.B.'nin evinin önünde toplanan kalabalık, gerginlik çıkarmaya çalıştı. Bunun üzerine emniyet güçleri, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı ve uyarılara rağmen dağılan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Güvenlik Önlemleri Devam Ediyor

Emniyet, olayların ardından bölgede güvenlik önlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Toplumsal huzurun sağlanması için gerekli önlemler alınmış durumda.

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