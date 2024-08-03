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Başakşehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 05:09
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 05:09
Başakşehir'de Mobilya Atölyesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Başakşehir'deki Yangın Olayı

Başakşehir'de bulunan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir mobilya atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Olay Yerine Müdahale

Yangın haberinin ardından emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerden itfaiye ekipleri de bölgeye yönlendirilerek, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar başladı.

Yangının Söndürülmesi

Yangının çıktığı atölyenin kepenkleri, itfaiye ekipleri tarafından testere ile kesilerek açıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Yaralanma ve Ölüm Olmadı

Yangın sırasında olay yerinde ölen veya yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. Ancak mobilya atölyesinde ciddi hasar meydana geldi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

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