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Başakşehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Başakşehir'de bir trafik kazasında 4'ü polis 5 kişi yaralandı. Motosikletler ve otomobilin çarpıştığı olayda sürücünün suç kaydı ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:18
Başakşehir'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Başakşehir'de Motosiklet ve Otomobilin Çarpıştığı Kaza: 5 Yaralı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Yunus polislerinin kullandığı 2 motosiklet ile bir otomobil arasında meydana gelen trafik kazasında 4'ü polis olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Altınşehir mevkisi Edirne istikameti üzerinde, motosikletlerin otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü ve 4 polis memuru yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların isimleri: O.B, F.G, O.K. ve E.İ. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, çevre güvenliği alarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

Otomobilin sürücüsü Serhat K. (25) kazanın ardından sağlık kontrolünün yapılmasının ardından polis merkezine götürüldü. Yapılan incelemelerde sürücünün 5 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.

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