Başakşehir'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Başakşehir'de Otluk Alanda Yangın Mücadelesi

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Şamlar Mahallesi'nde bulunan Sazlıdere Barajı çevresindeki yaklaşık 100 dönümlük otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın ardından bölgeye, Başakşehir'in yanı sıra Arnavutköy, Avcılar ve Küçükçekmece gibi komşu ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangına havadan müdahale için helikopter desteği talep edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme helikopteri, barajdan aldığı suyu yanan alanların üzerine boşaltarak yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde, yangının büyümesi engellenmeye çalışılıyor.

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Başakşehir'de otluk alanın birçok noktasında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.