Başakşehir'de Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 1 Yaralı

Başakşehir'de Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Dolapdere Sanayi Sitesi otobüs durağına çarptı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 21:05
Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Dolapdere Sanayi Sitesi otobüs durağına çarptı.

Kaza Detayları

Kazada durakta bekleyen Yüksel K. (58) yaralandı. Olay yerinde panik yaşanırken durakta maddi hasar oluştu.

Müdahale ve Son Durum

Yaralıya ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan TÜDAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri yaptı. Daha sonra Yüksel K., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

