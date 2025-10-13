Başakşehir'de Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 1 Yaralı

Başakşehir'de Otomobil Otobüs Durağına Çarptı: 1 Kişi Yaralandı
Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Dolapdere Sanayi Sitesi otobüs durağına çarptı.
Kaza Detayları
Kazada durakta bekleyen Yüksel K. (58) yaralandı. Olay yerinde panik yaşanırken durakta maddi hasar oluştu.
Müdahale ve Son Durum
Yaralıya ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan TÜDAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri yaptı. Daha sonra Yüksel K., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.
