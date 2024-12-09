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Başakşehir'de Otoparkta Yangın: Sakinler Tahliye Edildi

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında meydana gelen yangında, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sakinler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:00
Başakşehir'de Otoparkta Yangın: Sakinler Tahliye Edildi

Başakşehir'de Otopark Yangını Paniğe Neden Oldu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Yangın, park halindeki aracın şarja bağlı olduğu öğrenilmesinin ardından meydana geldi.

Olayın fark edilmesi üzerine site güvenlik görevlileri, durumu acil servislere bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, hemen olay yerine intikal etti.

Site Sakinleri Güvenli Bir Şekilde Tahliye Edildi

Yangın anında tesis güvenliği için hemen harekete geçildi. İtfaiye ekipleri, site sakinlerinin dumandan etkilenmemeleri için yangın merdivenleriyle tahliye edilmesini sağladı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası, site içerisinde oluşan dumanın dağılması sağlandı. Ancak talihsiz olayda, otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobil yandı, site sakinleri...

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobil yandı, site sakinleri tedbiren tahliye edildi.

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobil yandı, site sakinleri...

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobil yandı, site sakinleri tedbiren tahliye edildi.

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