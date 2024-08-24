Başakşehir'de Pazar Kavgası: 1 Yaralı

Başakşehir'de Pazar Kavgası

Başakşehir'de yer işgali sebebiyle meydana gelen bir kavga sonucunda bir kişi silahla yaralandı. Olay, 2. Kısım'daki kapalı pazar alanında gerçekleşti.

Kavganın Sebebi

Pazarcı esnafı arasında yer işgali üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada, Y.G. adlı bir pazarcı belinden çıkardığı tabancayla üç el ateş etti.

Yaralı ve Olay Yerindeki Gelişmeler

Kurşunlardan biri 21 yaşındaki E.G.'nin sırtına isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası, sağlık ve polis ekipleri derhal çağrıldı.

Yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir takip başlattı.

Başakşehir'de kapalı pazar alanında yer işgali nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Başakşehir'de kapalı pazar alanında yer işgali nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.