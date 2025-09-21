Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Başakşehir'de, plastik malzeme üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Esot A1 Blok Sokak adresinde bulunan atölyenin 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

Müdahale ve Kontrol

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına ekipler 3 farklı noktadan müdahale etti. Diğer ilçelerden gelen çok sayıda takviye itfaiye desteği ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından kapsamlı bir soğutma çalışması yapıldı.

Hasar

Yangın nedeniyle atölyede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme çalışmaları sürüyor.