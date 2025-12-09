Başakşehir’de Serap Avcı 'meşru savunma' gerekçesiyle tahliye edildi

İstanbul Başakşehir’de, eşi Yasin Avcı'yı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Serap Avcı hakkında görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığın eyleminin meşru savunma sınırlarında kaldığına hükmederek, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi ve sanığın tahliyesine karar verdi.

Olayın ayrıntıları

Olay, 18 Nisan 2024 tarihinde, gece 03.00 sıralarında Başakşehir’de meydana geldi. İddianamede, Serap Avcı’nın eline aldığı ekmek bıçağı ile eşi Yasin Avcı'yı yedi yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu öne sürüldü. Dava, Küçükçekmece 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; duruşmaya tutuklu sanık ile taraf avukatları katıldı.

"O ölmeseydi, ben ölecektim"

Sanık Serap Avcı duruşmada savunma yaparak, "Ben, yıllardır bu adamın kahrını çekiyorum. Kendisi sürekli çeşitli suçlardan cezaevine girip çıkıyordu. Olaydan önce de cezaevinden yeni tahliye olmuştu. Olay günü aramızda tartışma çıktı. Biz aynı evde olduğumuz sürece hep tartışırdık. Çocuğumun psikolojisi artık kaldırmıyordu. O çok küçük. Ben olay sırasında kendimi kaybettim. Evdeki ekmek bıçağını alıp, rastgele sapladım. Bağırışmalar üzerine polis eve geldi. Çocuğum olay sırasında yan odadaydı. Her şeyi onun için yaptım. Evladım için tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın avukatları, eylemin meşru müdafaa kapsamında kaldığını belirterek beraat ve tahliye talep etti.

Savcılığın talebi

Daha önceki celsede Cumhuriyet Savcısı, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis, ardından haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıla düşürülmesi yönünde mütalaa vermişti.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin kararında sanığın üzerine atılı suç nedeniyle dava açıldığını belirtti ancak eyleminin meşru savunma sınırları içerisinde kaldığı kanaatine vararak, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre de dikkate alınarak tahliyesine karar verdi.

İddianamedeki bulgular

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktul olarak Yasin Avcı, şüpheli olarak Serap Avcı yer aldı. İddianamede, maktulün eve alkollü geldiği ve eş ile tartıştığı, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine komşuların sesleri duyarak site görevlilerine haber verdiği, site görevlisi ve komşuların dairenin kapısını çaldığı, kapıyı Serap Avcı’nın açtığı ve elinde kanlı bıçak olduğu, kadının üzerinde kanlar bulunduğu anlatıldı.

Savcılık sorgusunda sanığın eşinden sürekli şiddet gördüğünü beyan ettiği belirtildi; şüpheli üzerinde yapılan doktor muayenesinde vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi ve morluklar tespit edildi. İddianamede ayrıca, sanık hakkında haksız tahrik hükümleri uygulanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildiği kaydedildi.

Sonuç olarak, mahkeme Serap Avcı’nın eyleminin meşru savunma kapsamında olduğuna karar vererek tahliyesine hükmetti.

